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"Укренерго" планує підвищити тариф на струм для підприємств у 2,7 рази

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 15:56
"Укренерго" планує підвищити тариф на струм для підприємств у 2,7 рази
Фото: "Укренерго" (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

НЕК "Укренерго" провело обговорення планів щодо підвищення тарифу на передачу струму у 2,7 рази до 640,48 грн/МВт-год з 1 листопада 2020 року, що спричинить здорожчання вартості електроенергії для підприємств.

Про це повідомляється на сайті "Укренерго".

Нагадаємо, попереднє підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" відбулося з 1 серпня. Тоді НКРЕКП підвищила тариф на 55% - зі 155,4 до 240,23 грн/МВт.год.

Проти цього рішення тоді виступили як виробники електричної енергії з відновлюваних джерел, так і великі промислові споживачі, які найбільше постраждали від росту тарифу на передачу електроенергії.

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