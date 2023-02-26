"Укренерго" не отримує достатньо коштів через дефіцитний тариф на передачу, - експерт

За його словами, регулятор підвищив тариф значно менше, аніж просила та обґрунтовувала "Укренерго", яка теж зіткнулась із скороченнями обсягів передачі електроенергії, а отже, і тарифної виручки при значно вищих витратах.

"Фінансові проблеми "Укренерго" зумовлюють борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). А в умовах, коли Україна втратила доступ до Запорізької АЕС, три чверті потужностей ТЕС і третину ТЕЦ, саме ВДЕ відіграють важливу роль в енергозабезпеченні", - підкреслив Прокіп.

Він також нагадав, що починаючи із 13 лютого сонячна погода сприяла зростанню виробництва на сонячних електростанціях, що посприяло значному скороченню відключень електропостачання.

На думку експертів та інвесторів, Україна з 2020 року втрачає інвесторів, які могли б вкладати кошти в нову зелену енергетику, оскільки Міненерго, Комітет з питань енергетики у Раді та НКРЕКП доводять галузь до стану банкрутства низьким рівнем оплати за електроенергію.

За даними ДП "Гарантований покупець", станом на лютий 2022 року заборгованість "Укренерго" щодо послуги зі збільшення "зеленої" енергетики складає понад 13 млрд грн.