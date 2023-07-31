"Укренерго" про опалювальний сезон: готові до найгіршого, а для ворога є "кілька сюрпризів"

Цієї зими є висока ймовірність продовження ракетних атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури України. Енергетики готові до найгірших сценаріїв, однак готують ворогу "кілька сюрпризів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його словами, президент Володимир Зеленський дав чіткі доручення щодо підготовки держави до нового опалювального сезону. І "Укренерго" послідовно рухається за цим планом.

"Пріоритетом є відновлення електростанцій та високовольтної мережі. В роботі має бути вся доступна потужність. Наші підстанції будуть готові до пікових навантажень взимку", - написав Кудрицький.

Він зазначив, що наразі йде робота над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС.

"Ми забезпечимо технічну можливість достатнього обсягу імпорту електрики з ЄС. Таку можливість дає наше об'єднання з європейською енергосистемою і ми працюємо над збільшенням об'єму імпорту", - розповів голова "Укренерго".

Кудрицький наголосив, що захиститися від російських ударів на 100% неможливо, але енергетики готують ворогу "кілька сюрпризів".

"Наш основний інструмент - єдність та співпраця, ми працюємо над підготовкою до зими 24/7. Як керівник однієї з основних інфраструктурних компаній в країні я маю бути реалістом: є дуже різні сценарії проходження опалювального сезону", - додав він.

Однак Кудрицький зазначив, що минулий опалювальний сезон був пройдений завдяки зусиллям ЗСУ, енергетиків, керівництва держави та споживачів.

"Досвід опрацьовано, ми готові до найгірших сценаріїв", - підкреслив голова "Укренерго".

Атаки РФ на енергооб'єкти України

Російські війська з жовтня 2022 року і майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України, намагаючись занурити країну в блекаут.

Внаслідок численних російських атак деякі енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Тому в державі восени та взимку діяли відключення світла, а громадян закликали економити електроенергію та не перевантажувати систему.

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, українцям не варто позбавлятися генераторів, оскільки поки невідомо, чи будуть блекаути цієї зими.

Нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, на що РФ може зробити ставку у разі масованих атак узимку.

Чого українцям чекати восени у разі нових атак з енергетики - читайте у матеріалі РБК-Україна.