"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години

Відключення світла в Україні

Цієї весни росіяни активізували удари по українській енергетиці та знищили декілька великих ТЕС та ТЕЦ, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Через російські удари в енергомережі України виник дефіцит, який вже не може покривати імпорт електроенергії. Тому українцям почали вимикати світло. Як прогнозують в "Укренерго", відключення світла можуть протриматись до осені, однак вони будуть не щодня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінінфраструктури разом із місцевими керівниками забезпечити роботу ліфтів та подачу води під час відключень світла.

Крім того, РБК-Україна розповідало, як дізнатися графіки відключення світла в кожній з областей України.

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