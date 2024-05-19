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"Укренерго" оголосило про відключення світла 20 травня: у які години

Фото: в Україні завтра будуть вимикати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 20 травня, в Україні ввечері будуть діяти графіки відключення світла. Це стосуватиметься як населення, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укренерго".

"Завтра, 20 травня, з 18:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень", - оголосили в "Укренерго".

Водночас світло не будуть відключати об'єктам критичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні

Цієї весни росіяни активізували удари по українській енергетиці та знищили декілька великих ТЕС та ТЕЦ, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Через російські удари в енергомережі України виник дефіцит, який вже не може покривати імпорт електроенергії. Тому українцям почали вимикати світло. Як прогнозують в "Укренерго", відключення світла можуть протриматись до осені, однак вони будуть не щодня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Мінінфраструктури разом із місцевими керівниками забезпечити роботу ліфтів та подачу води під час відключень світла.

Крім того, РБК-Україна розповідало, як дізнатися графіки відключення світла в кожній з областей України.

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УкренергоВідключеня світла