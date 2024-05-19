"Укрэнерго" объявило об отключениях света 20 мая: в какие часы

Отключение света в Украине

Этой весной россияне активизировали удары по украинской энергетике и уничтожили несколько крупных ТЭС и ТЭЦ, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Из-за российских ударов в энергосети Украины возник дефицит, который уже не может покрывать импорт электроэнергии. Потому украинцам начали выключать свет. Как прогнозируют в "Укрэнерго", отключение света может продержаться до осени, однако они будут не каждый день.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Мининфраструктуры вместе с местными руководителями обеспечить работу лифтов и подачу воды при отключении света.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, как узнать графики отключения света в каждой из областей Украины.

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