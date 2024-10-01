"Укренерго" недоплатило понад 28 млрд грн компенсації зеленим інвесторам

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ за місяць зросла на 9,5% - до 28,44 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro .

Окрім того, повідомляється, що рівень оплати Гарпоку за електроенергію перед виробниками зеленої електроенергії за січень-серпень складає лише 63,4%.

Водночас, за 2023 рік сплачено 90,5% необхідних коштів, за 2022 рік - 61,2%, за 2021–99,7%.

Як повідомлялося раніше, на думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

Водночас в USAID зазначають, що невирішення проблеми боргів за вироблену зелену електроенергію в Україні та на балансуючому ринку зменшують зацікавленість інвесторів до будівництва нових потужностей енергетики в країні.