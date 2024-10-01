ua en ru
Вт, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" недоплатило понад 28 млрд грн компенсації зеленим інвесторам

Вівторок 01 жовтня 2024 18:15
UA EN RU
"Укренерго" недоплатило понад 28 млрд грн компенсації зеленим інвесторам Фото: "Укренерго" недоплатило понад 28 млрд грн компенсації зеленим інвесторам (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ за місяць зросла на 9,5% - до 28,44 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro.

Окрім того, повідомляється, що рівень оплати Гарпоку за електроенергію перед виробниками зеленої електроенергії за січень-серпень складає лише 63,4%.

Водночас, за 2023 рік сплачено 90,5% необхідних коштів, за 2022 рік - 61,2%, за 2021–99,7%.

Як повідомлялося раніше, на думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

Водночас в USAID зазначають, що невирішення проблеми боргів за вироблену зелену електроенергію в Україні та на балансуючому ринку зменшують зацікавленість інвесторів до будівництва нових потужностей енергетики в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
Без ТЦК. В Україні змінили порядок поповнення пріоритетних військових частин добровольцями
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто