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"Укрэнерго" недоплатило более 28 млрд грн компенсации зеленым инвесторам

Вторник 01 октября 2024 18:15
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"Укрэнерго" недоплатило более 28 млрд грн компенсации зеленым инвесторам Фото: "Укрэнерго" недоплатило более 28 млрд грн компенсации зеленым инвесторам (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии по ВИЭ за месяц выросла на 9,5% - до 28,44 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro.

Кроме того, сообщается, что уровень оплаты Гарпока за электроэнергию перед производителями зеленой электроэнергии за январь-август составляет всего 63,4%.

В то же время за 2023 год уплачено 90,5% необходимых средств, за 2022 год - 61,2%, за 2021-99,7%.

Как сообщалось ранее, по мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

В то же время в USAID отмечают, что нерешение проблемы долгов за производимую зеленую электроэнергию в Украине и на балансирующем рынке уменьшает заинтересованность инвесторов в строительстве новых мощностей энергетики в стране.

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Электроэнергия
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