В "Укрэнерго" назначили комплаенс-офицера

Фото: Глеб Бакалов (facebook.com.Gleb.Bakalov)

Комплаенс-офицер реализует антикоррупционную программу и контролирует соблюдение бизнес-этики

Комплаенс-офицером ГП НЭК "Укрэнерго" по результатам открытого публичного конкурсного отбора назначен Глеб Бакалов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается, конкурсный отбор был организован предварительно отобранной компанией по подбору руководителей высшего звена Odgers Berndtson Ukraine с привлечением независимых наблюдателей. Отбор длился 4 месяца, было подано 36 заявлений, из которых отобрано 6 претендентов.

"Глеб Бакалов, назначенный на эту должность, имеет опыт развития комплаенс-функции в ведущих международных финансовых компаниях, а также работал комплаенс-офицером за рубежом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ключевая задача комплаенс-офицера "Укрэнерго" - это совершенствование системы управления комплаенс-рисками в компании, а также внедрение системы внутренних контролей за соблюдением политик в сфере антикоррупции, бизнес-этики, конфликта интересов, подарков, защиты персональных данных.

Кроме того, в компетенции комплаенс-офицера - обеспечения соблюдения принципов прозрачности, недискриминации и независимости ОСП, внедрение которых является необходимым условием для успешной интеграции с ENTSO-E.

Напомним, комиссия по реорганизации (преобразование) НЕК "Укрэнерго" оставило в силе решение об передачи полномочий с текущего управления компанией заместителю министра энергетики и угольной промышленности Михаилу Близнюку.