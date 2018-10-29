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В "Укренерго" призначено комплаєнс-офіцера

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 13:35
Фото: Гліб Бакалов (facebook.com.Gleb.Bakalov)
Фото: Гліб Бакалов (facebook.com.Gleb.Bakalov)

Комплаєнс-офіцер реалізує антикорупційну програму і контролює дотримання бізнес-етики

Комплаєнс-офіцером ДП НЕК "Укренерго" за результатами публічного відкритого конкурсного відбору призначено Гліба Бакалова. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначається, конкурсний відбір був організований попередньо відібраною компанією з підбору керівників вищої ланки Odgers Berndtson Ukraine із залученням незалежних спостерігачів. Відбір тривав 4 місяці, було подано 36 заяв, з яких відібрано 6 претендентів.

"Гліб Бакалов, призначений на цю посаду, має досвід розбудови комплаєнс-функції в провідних міжнародних фінансових компаніях, а також працював комплаєнс-офіцером за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ключове завдання комплаєнс-офіцера "Укренерго" - це вдосконалення системи управління комплаєнс-ризиками в компанії, а також запровадження системи внутрішніх контролів за дотриманням політик у сфері антикорупції, бізнес-етики, конфлікту інтересів, подарунків, захисту персональних даних.

Окрім того, у компетенції комплаєнс-офіцера - забезпечення дотримання принципів прозорості, недискримінації та незалежності ОСП, запровадження яких є необхідною умовою для успішної інтеграції з ENTSO-E.

Нагадаємо, комісія з реорганізації (перетворення) НЕК "Укренерго" залишила в силі рішення щодо передачі повноважень з поточного управління компанією заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості Михайлу Близнюку.

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