"Укренерго" матиме більше боргів через рішення НКРЕКП, - нардеп

"В Нацкомісії з енергетики хочуть зірвати проходження опалювального сезону. Зараз представники Комісії змінюють нормативну базу щодо фінансування "Укренерго" і роблять це з великим шкідництвом замість того, щоб зробити це фахово", - сказав Гончаренко.

За його словами, Комісія хоче зробити так, щоб "Укренерго" на 2024 рік знову мала нестачу коштів. Тариф на передачу електроенергії в Комісії можуть затвердити для "Укренерго" знову дефіцитним.

"І це відбувається з 2020 року системно. Причому решту коштів, за задумом НКРЕКП, для розрахунків на ринку електроенергії ніби-то будуть покривати з Державного бюджету у 2024 році. І це вже тоді, коли країна почне відлік третього року повномасштабної війни з Росією", - зазначив депутат.

При цьому він підкреслив, що сама галузь відновлюваної енергетики завжди виступала проти фінансування з держбюджету.

Водночас нардеп нагадав, що "зелена" енергетика важлива для країни - минулого опалювального сезону південні регіони країни трималися завдяки двом факторам: героїзму енергетиків та відновлювальній енергетиці.

Раніше "Укренерго" закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії, щоб не накопичувати нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.