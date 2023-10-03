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"Укренерго" матиме більше боргів через рішення НКРЕКП, - нардеп

Фото: "Укренерго" матиме більше боргів через рішення НКРЕКП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг намагається змінити нормативну базу так, щоб мати можливість скоротити фінансування "Укренерго" на 2024 рік і таким чином збільшити борги компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Олексія Гончаренка.

"В Нацкомісії з енергетики хочуть зірвати проходження опалювального сезону. Зараз представники Комісії змінюють нормативну базу щодо фінансування "Укренерго" і роблять це з великим шкідництвом замість того, щоб зробити це фахово", - сказав Гончаренко.

За його словами, Комісія хоче зробити так, щоб "Укренерго" на 2024 рік знову мала нестачу коштів. Тариф на передачу електроенергії в Комісії можуть затвердити для "Укренерго" знову дефіцитним.

"І це відбувається з 2020 року системно. Причому решту коштів, за задумом НКРЕКП, для розрахунків на ринку електроенергії ніби-то будуть покривати з Державного бюджету у 2024 році. І це вже тоді, коли країна почне відлік третього року повномасштабної війни з Росією", - зазначив депутат.

При цьому він підкреслив, що сама галузь відновлюваної енергетики завжди виступала проти фінансування з держбюджету.

Водночас нардеп нагадав, що "зелена" енергетика важлива для країни - минулого опалювального сезону південні регіони країни трималися завдяки двом факторам: героїзму енергетиків та відновлювальній енергетиці.

Раніше "Укренерго" закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії, щоб не накопичувати нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

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Укренерго