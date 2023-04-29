"Укренерго" має отримати 2,5 млрд грн для виплати боргів за "зелену" енергетику, - інвестор

"Торік коштом "зелених" було погашено ПСО по вугіллю на суму 2,5 млрд грн. Ці кошти в цьому році повинні бути компенсовані і повернуті", - сказав Євтушенко.

При цьому він зазначив, що зараз такі розрахунки між "Укренерго" та "Укрвугілля" не здійснювалися, тоді як кінцевий термін повернення коштів 1 червня 2023 року.

Також інвестор зазначив, що з початку поточного року ситуація з розрахунками перед підприємствами зеленої енергетики не покращується, а рівень виплат за березень знаходиться на дуже низькому рівні - близько 35%.

Він також додав, що для зменшення проблеми заборгованості НКРЕКП має встановити більший розмір тарифу на передачу електроенергії для компанії "Укренерго", щоб вона могла повноцінно виконувати свої фінансові зобов’язання.

Як повідомлялося, уряд постановою № 838 від 22 липня 2022 р. застосував механізм ПСО до Укренерго, яким зобов’язав надати цільову безвідсоткову поворотну допомогу ДП “Укрвугілля” на суму 2,5 млрд грн для купівлі вугілля для державної енергогенерації. Кошти мають бути повернуті до 1 червня 2023 року.