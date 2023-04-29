"Укрэнерго" должно получить 2,5 млрд грн для выплаты долгов за "зеленую" энергетику, - инвестор

"В прошлом году за счет "зеленых" была погашена ПСО по углю на сумму 2,5 млрд грн. Эти средства в этом году должны быть компенсированы и возвращены", - сказал Евтушенко.

При этом он отметил, что сейчас такие расчеты между "Укрэнерго" и "Укругля" не производились, тогда как конечный срок возврата средств 1 июня 2023 года.

Также инвестор отметил, что с начала текущего года ситуация с расчетами перед предприятиями зеленой энергетики не улучшается, а уровень выплат за март находится на очень низком уровне - около 35%.

Он также добавил, что для уменьшения проблемы задолженности НКРЭКУ должен установить больший размер тарифа на передачу электроэнергии для компании "Укрэнерго", чтобы она могла полноценно выполнять свои финансовые обязательства.

Как сообщалось, правительство постановлением № 838 от 22 июля 2022 г. применило механизм ПСО к Укрэнерго, которым обязало предоставить целевую беспроцентную возвратную помощь ГП "Укруголь" на сумму 2,5 млрд грн для покупки угля для государственной энергогенерации. Средства должны быть возвращены до 1 июня 2023 года.