UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Укренерго" має 28 млрд грн боргу перед "Гарпоком"

Фото: "Укренерго" має 28 млрд грн боргу перед "Гарпоком" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Державна компанія "Укренерго" має 28 млрд грн заборгованості перед державним підприємством "Гарантований покупець" щодо послуги зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це заявив в.о. голови правління компанії Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Зараз борги Укренерго перед Гарантованим покупцем складають 28 млрд грн", - заявив Брехт.

Він зазначив, що Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг передбачила в тарифі на передачу "Укренерго" лише 12 млрд грн щодо сплати Гарпоку коштів за послугу зі збільшення частки з ВДЕ, тоді як компанія станом на середину жовтня сплатила за цю послугу 20 млрд грн.

"Я думаю, що до кінця року цифра складе 25. Тобто вдвічі (недофінансування – ред.)", - підкрелив керівник компанії.

За його словами, завдяки законодавчим змінам компанія знаходить варіанти зменшення існуючої заборгованості, а також фіксує покращення розрахунків з боку "Енергоатому", завдяки чому борг може зменшитись.

"Розраховуємо на додаткові 15 млрд грн (від "Енергоатому" – ред.), які ми покриємо до кінця року", - розповів Брехт.

Він також підкреслив, що компанія у 2025 році хоче забезпечити повний розрахунок за послугу зі збільшення частки ВДЕ, щоб борги не накопичувались, а зменшувались.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЭнергоатом