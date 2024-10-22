"Укрэнерго" имеет 28 млрд грн долга перед "Гарпоком"

"В настоящее время долги Укрэнерго перед Гарантированным покупателем составляют 28 млрд грн", - заявил Брехт.

Он отметил, что Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг предусмотрела в тарифе на передачу "Укрэнерго" лишь 12 млрд грн по уплате Гарпока средств за услугу по увеличению доли по ВИЭ, тогда как компания по состоянию на середину октября оплатила эту услугу 20 млрд грн.

"Я думаю, что к концу года цифра составит 25. То есть вдвое (недофинансирование – ред.)", - подчеркнул руководитель компании.

По его словам, благодаря законодательным изменениям компания находит варианты уменьшения существующей задолженности, а также фиксирует улучшение расчетов со стороны "Энергоатома", благодаря чему долг может снизиться.

"Рассчитываем на дополнительные 15 млрд грн (от "Энергоатома" – ред.), которые мы покроем до конца года", - рассказал Брехт.

Он также подчеркнул, что компания в 2025 году хочет обеспечить полный расчет за услугу по увеличению доли ВИЭ, чтобы долги не накапливались, а уменьшались.

Как сообщалось, западные инвесторы ожидают, что государство как можно скорее решит долговый кризис в энергетике, чтобы ускорить строительство новых мощностей распределенной энергетики, в том числе возобновляемой.