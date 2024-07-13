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"Укренерго" купуватиме електрику у бізнесу "наперед": що відомо

Україна, Субота 13 липня 2024 22:31
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"Укренерго" купуватиме електрику у бізнесу "наперед": що відомо Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

НЕК "Укренерго" наперед закуповуватиме послуги з підтримки енергосистеми у розподіленої генерації, що перебуває на стадії будівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в інтерв'ю "Суспільному".

"Укренерго" буде на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на 5 років уперед. Ми будемо зобов’язуватись за визначеною на аукціоні ціною викуповувати у них послугу збалансування", - сказав Кудрицький.

Глава НЕК "Укренерго" анонсував, що перший такий аукціон на допоміжні послуги для інвесторів, які готові будувати децентралізовану генерацію в Україні, відбудеться за кілька тижнів.

Кудрицький пояснив, що маючи такий довгостроковий контракт, інвестори можуть отримати кредит під будівництво генерації й, відповідно, зможуть прорахувати свої фінансові інвестиційні моделі на 5 років уперед.

Раніше Кудрицький розповів, що компанія планує до кінця року погасити перед електростанціями понад 19 млрд гривень боргу на балансуючому ринку електроенергії.

Згодом стало відомо, що "Укренерго" планує покрити борги на балансуючому ринку електроенергії коштом донорів.

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