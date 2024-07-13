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"Укрэнерго" будет покупать электричество у бизнеса "наперед": что известно

Украина, Суббота 13 июля 2024 22:31
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"Укрэнерго" будет покупать электричество у бизнеса "наперед": что известно Фото: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

НЭК "Укрэнерго" заранее будет закупать услуги по поддержке энергосистемы у распределенной генерации, находящейся на стадии строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в интервью "Суспільному".

"Укрэнерго" будет на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на 5 лет вперед. Мы обязуемся по определенной на аукционе цене выкупать у них услугу сбалансирования”, - сказал Кудрицкий.

Глава НЭК "Укрэнерго" анонсировал, что первый такой аукцион на вспомогательные услуги для инвесторов, готовых строить децентрализованную генерацию в Украине, состоится через несколько недель.

Кудрицкий пояснил, что имея столь долгосрочный контракт, инвесторы могут получить кредит под строительство генерации и, соответственно, смогут просчитать свои финансовые инвестиционные модели на 5 лет вперед.

Ранее Кудрицкий рассказал, что компания планирует до конца года погасить перед электростанциями более 19 млрд гривен долга на балансирующем рынке электроэнергии.

Впоследствии стало известно, что "Укрэнерго" планирует покрыть долги на балансирующем рынке электроэнергии на средства доноров.

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