"Укрэнерго" будет покупать электричество у бизнеса "наперед": что известно

НЭК "Укрэнерго" заранее будет закупать услуги по поддержке энергосистемы у распределенной генерации, находящейся на стадии строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в интервью " Суспільному ".

"Укрэнерго" будет на 5 лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы. Мы будем заключать контракт с еще не построенными электростанциями на 5 лет вперед. Мы обязуемся по определенной на аукционе цене выкупать у них услугу сбалансирования”, - сказал Кудрицкий.

Глава НЭК "Укрэнерго" анонсировал, что первый такой аукцион на вспомогательные услуги для инвесторов, готовых строить децентрализованную генерацию в Украине, состоится через несколько недель.

Кудрицкий пояснил, что имея столь долгосрочный контракт, инвесторы могут получить кредит под строительство генерации и, соответственно, смогут просчитать свои финансовые инвестиционные модели на 5 лет вперед.