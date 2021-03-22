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Ответственность за рекордные убытки "Энергоатома" лежит на НКРЭКУ, - нардеп

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 18:15
Ответственность за рекордные убытки "Энергоатома" лежит на НКРЭКУ, - нардеп Фото: "Энергоатом" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) собственноручно создала все условия для граюежа государственной компании "Энергоатом" узким кругом приближенных к руководству комиссии трейдеров.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"У нас сложилась такая странная ситуация, когда у нас есть гениальный орган под названием НКРЭКУ. Такой "гипер-" и "супернезависимый" орган. И он ни перед кем не отчитывается и сам себя контролирует по соблюдению этих правил. И случилось так, странная вещь, что за последние полтора года огромные манипуляции - манипуляции внутренние, связанные со спекуляциями на внутреннем рынке", - заявил Кучеренко.

Нардеп добавил, что схемы НКРЭКУ привели к колоссальным убыткам государственных "Центрэнерго" и "Энергоатома". В частности НАЭК окончил 2020 год с рекордным убытком 5 млрд грн.

"Какие-то посредники приобретают электроэнергию по дешевке, а перепродают с очень большой маржой. Маржа есть во всем мире, но если она есть 2-3%, то это понятно, но она же не может быть 30-40-50%", - добавил нардеп.

Напомним, с 2020 года на рынке активизировались так называемые схемы "торговли воздухом", убытки от которых ежемесячно достигали 1 млрд грн.

По данным временной следственной комиссии, автором схем выступила НКРЭКУ, которая сознательно переписала правила работы рынка в соглашение трейдерам-спекулянтам.

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Новости Украины Энергетика Энергоатом Алексей Кучеренко
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