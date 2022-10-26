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"Укренерго" хоче відсудити у Гарпока 1,1 млрд гривень

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Середа 26 жовтня 2022 16:21
"Укренерго" хоче відсудити у Гарпока 1,1 млрд гривень Фото: "Укренерго" хоче відсудити у Гарпока 1,1 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Державна компанія "Укренерго" подала позов до держпідприємства "Гарантований покупець" про відшкодування 1,1 млрд грн посилаючись на неналежне виконання зобов`язань по ПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну ухвалу Господарського суду Києва.

Згідно з матеріалами судового реєстру, предмет позову у даній справі, пов'язаний з виконанням спеціальних обовязків (ПСО), що покладені на "Гарантований покупець".

Тобто "Укренерго" оскаржує процедуру включення до вартості послуги з розвитку відновлюваних джерел енергії також і збитки з виконання ПСО щодо компенсації пільгового тарифу на електроенергію для населення.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" має заборгованість перед ДП "Гарантований покупець" щодо збільшення частки ВДЕ у розмірі 11,6 млрд грн.

Раніше, 31 серпня Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу держпідприємства "Гарантований покупець" та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 11.03.2021 (у справі №910/4160/20) в частині стягнення з Гарпоку на користь "Енергоатому" 2,06 млрд грн заборгованості.

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