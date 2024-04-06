"Укренерго" хоче до кінця року вирішити проблему боргів на балансуючому ринку електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Я хотів би підкреслити, що ми ставимо перед собою завдання цього року разом безумовно з іншими інституціями, які братимуть участь у вирішенні цієї проблеми, цього року повністю закрити питання боргів на балансуючому ринку", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що чим раніше це буде зроблено, тим швидше можна буде побачити в Україні перші проєкти з будівництва розподіленої генерації.

Він також додав, що вирішення проблеми балансуючого ринку також дасть необхідний фінансовий ресурс державним компаніям, зокрема, які працюють в секторі теплової та гідрогенерації, для відновлення хоча б часткового тих пошкоджень, яких вони зазнали внаслідок останніх атак.

"Тому ця мета для нас є на цей рік однією з основних, і її реалізація дасть дуже багато позитивних моментів для стійкості нашої енергосистеми як на наступний опалювальний сезон, так і в більш довгостроковій перспективі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кудрицький заявляв, що борги на балансуючому ринку електроенергії продовжують зростати і вже перевищують 31 млрд гривень.