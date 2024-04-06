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"Укрэнерго" хочет до конца года решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии

Суббота 06 апреля 2024 19:43
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"Укрэнерго" хочет до конца года решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Госкомпания "Укрэнерго" планирует до конца 2024 г. решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы ставим перед собой задачу в этом году вместе с другими институтами, которые будут участвовать в решении этой проблемы, в этом году полностью закрыть вопросы долгов на балансирующем рынке", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что чем раньше это будет сделано, тем быстрее можно будет увидеть в Украине первые проекты строительства распределенной генерации.

Он также добавил, что решение проблемы балансирующего рынка также даст необходимый финансовый ресурс государственным компаниям, в частности, работающим в секторе тепловой и гидрогенерации, для восстановления хотя бы частичного тех повреждений, которые они получили в результате последних атак.

"Поэтому эта цель для нас на этот год является одной из основных, и ее реализация даст очень много положительных моментов для устойчивости нашей энергосистемы как на следующий отопительный сезон, так и в более долгосрочной перспективе", - подытожил он.

Напомним, ранее Кудрицкий заявлял, что долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают расти и превышают уже 31 млрд гривен.

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