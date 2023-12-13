"Укренерго" готується відключати боржників через накопичення 30 млрд грн боргу

"Борг перед нами 30,1 млрд грн на балансуючому ринку. Ми спостерігаємо продовження нарощення дебіторської заборгованості перед нами. Основна частина нарощування припадає на "постачальника останньої надії" - компанію "Укрінтеренерго", - сказав Кудрицький.

"Природою зростання боргу ПОНа є факт, що багато споживачів споживають електроенергію, їх не можна відключити, але вони й не оплачують", - додав він.

За його словами, держава визначила понад 5,5 тис. підприємств, які потрапили в захищений перелік щодо неможливості відключення.

При цьому, окрім підприємств критичної інфраструктури, які мають проблеми з ліквідністю (водоканали, теплокомуненерго, муніципальні компанії, державні шахти, державні обленерго), є випадкові підприємства, які не повинні мати можливість не платити за спожиту електроенергію.

"Є малозрозумілі курйозні випадки, коли в переліку є готелі, фізичні особи підприємці. Ми будемо пропонувати уряду сформувати виключний перелік захищених споживачів, а що стосується всіх інших, хто не є об’єктами критичної інфраструктури, то або вони сплатять рахунки за електроенергію або їх чекають можливі відключення за борги", - підкреслив Кудрицький.

Водночас він додав, що водоканали і теплокомуненерго мають бути захищені від відключень

"Найближчі тижні буде великий процес щодо розрахунку за борги або відключення споживачів, які не сумлінно платили за електроенергію упродовж багатьох місяців", - підсумував керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Заборгованість компанії "Укренерго" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел у листопаді збільшилась до 32,6 млрд грн порівняно з 32,2 млрд грн в кінці жовтня.