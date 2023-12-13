"Укрэнерго" готовится отключать должников из-за накопления 30 млрд грн долга

"Долг перед нами 30,1 млрд грн на балансирующем рынке. Мы наблюдаем продолжение наращивания дебиторской задолженности перед нами. Основная часть наращивания приходится на "поставщика последней надежды" - компанию "Укринтерэнерго", - сказал Кудрицкий.

"Природой роста долга ПОНа есть факт, что многие потребители потребляют электроэнергию, их нельзя отключить, но они и не оплачивают", - добавил он.

По его словам, государство определило более 5,5 тыс. предприятий, попавших в защищенный перечень по невозможности отключения.

При этом кроме предприятий критической инфраструктуры, имеющих проблемы с ликвидностью (водоканалы, теплокоммунэнерго, муниципальные компании, государственные шахты, государственные облэнерго), есть случайные предприятия, которые не должны иметь возможность не платить за потребленную электроэнергию.

"Есть малопонятные курьезные случаи, когда в перечне есть гостиницы, физические лица предприниматели. Мы будем предлагать правительству сформировать исключительный перечень защищенных потребителей, а что касается всех остальных, кто не является объектами критической инфраструктуры, то они уплатят счета за электроэнергию или их ждут возможные отключения за долги", - подчеркнул Кудрицкий.

В то же время он добавил, что водоканалы и теплокоммунэнерго должны быть защищены от отключений.

"В ближайшие недели будет большой процесс по расчету за долги или отключение потребителей, которые не добросовестно платили за электроэнергию на протяжении многих месяцев", - подытожил руководитель "Укрэнерго".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

Задолженность компании "Укрэнерго" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников в ноябре увеличилась до 32,6 млрд грн по сравнению с 32,2 млрд грн в конце октября.