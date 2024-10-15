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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 16 жовтня

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 18:58
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"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 16 жовтня Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 16 жовтня (Getty Imagеs)
Автор: Тетяна Степанова

Відключення світла в Україні у середу, 16 жовтня, не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Однак восени ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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