"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 16 жовтня
Відключення світла в Україні у середу, 16 жовтня, не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, у середу, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.
Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.
Однак восени ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.
Водночас, експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
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