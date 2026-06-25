"Укренерго" дало прогноз щодо світла 26 червня після відключень в Києві

Нагадаємо, напередодні в Києві тимчасово запроваджували аварійні відключення електроенергії.

У "Укренерго" пояснили, що обмеження були пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру та необхідністю збалансувати роботу енергосистеми.

При цьому в компанії наголошували, що аварійні відключення застосовуються лише у разі потреби для збереження стабільності енергосистеми, тоді як планові графіки погодинних відключень у цей час не діяли.