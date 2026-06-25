"Укрэнерго" дало прогноз по свету 26 июня после отключений в Киеве

Завтра, 26 июня, применение мер по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируется.

Когда лучше пользоваться мощными приборами

В энергокомпании рекомендуют использовать энергоемкие электроприборы в период с 10:00 до 16:00 .

В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы, когда нагрузка на энергосистему традиционно растет.

Речь идет о периоде с 18:00 до 22:00 .