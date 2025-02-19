"Укрексімбанк" залучає 100 млн євро від ЄІБ для підтримки економічної стійкості приватних підприємств

Державний "Укрексімбанк" в рамах ініціативи EU for Ukraine Initiative підписав фінансову угоду "Програма підтримки економічної стійкості" з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на суму 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначається в повідомленні, завдяки новій угоді український бізнес отримає доступ до джерел довгострокового фінансування інвестиційних субпроєктів.

Метою підписання фінансової угоди є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних субпроєктів та потреб в обіговому капіталі МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації.

"Укрексімбанк має багаторічний успішний досвід співпраці з ЄІБ, спрямований на підтримку українських МСП через спеціалізовані програми, що сприяють сталому розвитку. Цей фінансовий пакет дозволить розширити кредитні можливості Укрексімбанку та надавати вкрай необхідне фінансування українським підприємствам для підтримки їхньої діяльності та забезпечення стійких джерел доходу, що є ключовим для зміцнення економічної стійкості та післявоєнної відбудови України", – зазначила віцепрезидентка групи Європейського інвестиційного банку відповідальна за діяльність банку в Україні Тереза Червінська.

"Співпраця державного "Укрексімбанку" з Європейським інвестиційним банком розпочалося 14 років тому. Ми вдячні ЄІБ за активну підтримку приватних компаній в Україні. На сьогодні Укрексімбанк – це фінансовий міст між українським бізнесом і міжнародними фінансовими організаціями, а одна із місій Банку – підтримувати економіку та забезпечувати стабільний дохід для держави", – зазначив голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – кредитна установа Європейського Союзу, що належить його державам-членам. Група ЄІБ підтримує стійкість України, її відновлення та економіку з першого дня повномасштабного вторгнення росії.

У 2024 році банк підтримав проєкти, спрямовані на забезпечення енергопостачання України, відновлення пошкодженої критичної інфраструктури та забезпечення безперебійного надання основних послуг по всій країні.

Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої ЄІБ з початку війни, перевищив 2,2 мільярда євро. У 2024 році ЄІБ підписав угоди про нові інвестиції на суму понад 250 мільйонів євро для проєктів, спрямованих на подальше зміцнення соціальної інфраструктури та підтримку підприємств, які є основою економіки України.