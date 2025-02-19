"Укрэксимбанк" привлекает 100 млн евро от ЕИБ для поддержки экономической устойчивости частных предприятий

Государственный "Укрэксимбанк" в рамах инициативы EU for Ukraine Initiative подписал финансовое соглашение "Программа поддержки экономической устойчивости" с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму 100 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается в сообщении, благодаря новому соглашению украинский бизнес получит доступ к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных субпроектов.

Целью подписания финансового соглашения является расширение доступа частных предприятий к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных субпроектов и потребностей в оборотном капитале МСП и компаний со средним уровнем капитализации.

2Укрексимбанк имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с ЕИБ, направленный на поддержку украинских МСП через специализированные программы, способствующие устойчивому развитию. Этот финансовый пакет позволит расширить кредитные возможности "Укрэксимбанка" и предоставлять крайне необходимое финансирование украинским предприятиям для поддержки их деятельности и обеспечения устойчивых источников дохода, что является ключевым для укрепления экономической устойчивости и послевоенного восстановления Украины", - отметила вице-президент группы Европейского инвестиционного банка ответственная за деятельность банка в Украине Тереза Червинская.

"Сотрудничество государственного "Укрэксимбанка" с Европейским инвестиционным банком началось 14 лет назад. Мы благодарны ЕИБ за активную поддержку частных компаний в Украине. На сегодня "Укрэксимбанк" - это финансовый мост между украинским бизнесом и международными финансовыми организациями, а одна из миссий Банка - поддерживать экономику и обеспечивать стабильный доход для государства",- отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - кредитное учреждение Европейского Союза, принадлежащее его государствам-членам. Группа ЕИБ поддерживает устойчивость Украины, ее восстановление и экономику с первого дня полномасштабного вторжения России.

В 2024 году банк поддержал проекты, направленные на обеспечение энергоснабжения Украины, восстановление поврежденной критической инфраструктуры и обеспечение бесперебойного предоставления основных услуг по всей стране.

Таким образом, общий объем помощи, предоставленной ЕИБ с начала войны, превысил 2,2 миллиарда евро. В 2024 году ЕИБ подписал соглашения о новых инвестициях на сумму более 250 миллионов евро для проектов, направленных на дальнейшее укрепление социальной инфраструктуры и поддержку предприятий, которые являются основой экономики Украины.