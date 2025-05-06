"Укрексімбанк" надав фінансування "Галичина-Захід" завдяки гарантіям ЄІБ та ЄІФ

Фінансування спрямоване на забезпечення стабільної роботи тваринницького напряму компанії, зокрема утримання свиней, закупівлю сировини, ветеринарне обслуговування та підтримку виробничих процесів.

Використання гарантійного інструменту ЄІБ та ЄІФ дозволило зменшити кредитне навантаження на компанію, пом’якшити вимоги до застави та полегшити доступ до фінансових ресурсів на вигідніших умовах, що є особливо важливим у поточних умовах для агровиробників.

Також до операцій, що підлягають покриттю гарантійним інструментом ЄІБ та ЄІФ входять: інвестиційні кредити, відновлювані кредитні лінії, фінансовий лізинг тощо.

Звертаємо увагу, що гарантійний інструмент ЄІБ та ЄІФ може застосовуватись як при фінансуванні обігового капіталу, так і для інвестиційних проєктів та фінансового лізингу, у формі кредиту, відновлюваної та невідновлюваної кредитних ліній.