"Укрэксимбанк" предоставил финансирование "Галичина-Запад" благодаря гарантиям ЕИБ и ЕИФ

Финансирование направлено на обеспечение стабильной работы животноводческого направления компании, в частности содержание свиней, закупку сырья, ветеринарное обслуживание и поддержку производственных процессов.

Использование гарантийного инструмента ЕИБ и ЕИФ позволило уменьшить кредитную нагрузку на компанию, смягчить требования к залогу и облегчить доступ к финансовым ресурсам на более выгодных условиях, что особенно важно в текущих условиях для агропроизводителей.

Также к операциям, подлежащим покрытию гарантийным инструментом ЕИБ и ЕИФ входят: инвестиционные кредиты, возобновляемые кредитные линии, финансовый лизинг и тому подобное.

Обращаем внимание, что гарантийный инструмент ЕИБ и ЕИФ может применяться как при финансировании оборотного капитала, так и для инвестиционных проектов и финансового лизинга, в форме кредита, возобновляемой и невозобновляемой кредитных линий.