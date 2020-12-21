Укрэксимбанк выставил на продажу земельный участок на 4 га в Киеве

Фото: Укрэксимбанк (eximb.com)

На электронном аукционе ProZorro выставлен на продажу земельный участок площадью более 4 га на столичном массиве Березняки. Продажа происходит для погашения проблемной задолженности перед АО "Укрэксимбанк" по обязательствам группы компаний "Амстор" в рамках дела о банкротстве ООО "Чумацький Шлях".

Об этом сообщается на сайте ProZorro.

Земельный участок расположен в Днепровском районе Киева - между мостом им. Патона и яхт-клубом, на пересечении ул. Березняковской и Днепровской набережной. Напротив участка располагается реконструированный парк площадью более 7 га.

По категории участок относится к землям жилой и общественной застройки с целевым использованием для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-торгового комплекса. Для этого есть необходимые транспортные и хозяйственные коммуникации: с южной стороны расположен Дарницкий мост, вдоль границы участка проходит действующая железнодорожная ветка и проложен силовой кабель. Рельеф земельного участка ровный, без перепадов.

Начальная цена земельного участка на аукционе составляет 105 791 200 гривен. Предложения принимаются до 27 декабря 2020.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров решил увеличить уставный капитал государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд гривен. Докапитализация пройдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).