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Укрексімбанк виставив на продаж земельну ділянку на 4 га в Києві

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 13:41
Укрексімбанк виставив на продаж земельну ділянку на 4 га в Києві
Фото: Укрексімбанк (eximb.com)
Автор: РБК-Україна

На електронному аукціоні ProZorro виставлено на продаж земельну ділянку площею понад 4 га на столичному масиві Березняки. Продаж відбувається для погашення проблемної заборгованості перед АТ "Укрексімбанк" за зобов'язаннями групи компаній "Амстор" в рамках справи про банкрутство ТОВ "Чумацький Шлях".

Про це повідомляється на сайті ProZorro.

Земельна ділянка розташована у Дніпровському районі Києва - між мостом ім. Патона і яхт-клубом, на перетині вул. Березняківської та Дніпровської набережної. Навпроти ділянки розташовується реконструйований парк площею понад 7 га.

Укрексімбанк виставив на продаж земельну ділянку на 4 га в Києві

По категорії ділянка належать до земель житлової та громадської забудови з цільовим використанням для будівництва, експлуатації та обслуговування культурно-торгового комплексу. Для цього є необхідні транспортні та господарські комунікації: з південної сторони розташований Дарницький міст, уздовж межі ділянки проходить діюча залізнична гілка і прокладений силовий кабель. Рельєф земельної ділянки рівний, без перепадів.

Початкова ціна земельної ділянки на аукціоні становить 105 791 200 гривень. Пропозиції приймаються до 27 грудня 2020.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів вирішив збільшити статутний капітал державного Укрексімбанку на 6,8 млрд гривень. Докапіталізація пройде шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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