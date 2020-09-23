ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин увеличит уставный капитал Укрэксимбанка на 6,8 млрд гривен

Киев, Среда 23 сентября 2020 16:03
Кабмин увеличит уставный капитал Укрэксимбанка на 6,8 млрд гривен
Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Деятельность убыточного госбанка профинансируют за счет госбюджета

Кабинет министров решил увеличить уставный капитал государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд гривен. Докапитализация пройдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Решение было принято на заседании правительства 23 сентября.

Проект распоряжения Кабмина озвучил министр финансов Сергей Марченко.

"По предложению Национального банка Украины необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования сейчас составляет 6,8 млрд грн. С этой целью Минфину поручается выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком обращения 15 лет и ставкой дохода до 9,3% годовых", - сказал он.

Напомним, четыре банки государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн. Это на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн). Укрэксимбанк получил 1,917 млрд грн убытка.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил основные направления деятельности АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) на 2020-2024 годы. Предусмотрено, что Укрэксимбанк это преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика УкрэксимбанкКабинет Министров Украиныбанки
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь