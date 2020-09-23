Кабмин увеличит уставный капитал Укрэксимбанка на 6,8 млрд гривен

Фото: заседание правительства (пресс-служба КМУ)

Деятельность убыточного госбанка профинансируют за счет госбюджета

Кабинет министров решил увеличить уставный капитал государственного Укрэксимбанка на 6,8 млрд гривен. Докапитализация пройдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Решение было принято на заседании правительства 23 сентября.

Проект распоряжения Кабмина озвучил министр финансов Сергей Марченко.

"По предложению Национального банка Украины необходимый размер дополнительного капитала для Укрэксимбанка по результатам диагностического обследования сейчас составляет 6,8 млрд грн. С этой целью Минфину поручается выпустить ОВГЗ на указанную сумму сроком обращения 15 лет и ставкой дохода до 9,3% годовых", - сказал он.

Напомним, четыре банки государственного сектора в первом полугодии 2020 года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн. Это на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (19,55 млрд грн). Укрэксимбанк получил 1,917 млрд грн убытка.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил основные направления деятельности АО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) на 2020-2024 годы. Предусмотрено, что Укрэксимбанк это преимущественно корпоративный банк, ориентированный на финансирование экспортно-импортных операций с частичным присутствием в розничном секторе.