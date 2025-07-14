"Укрексімбанк" уклав з ЄІБ Лист про наміри щодо підписання угоди на 100 млн євро

Під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC2025) державний "Укрексімбанк" підписав Лист про наміри укласти фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в межах реалізації проєкту "Програма підтримки економічної стійкості ІІ" на загальну суму 100 мільйонів євро. Підписання угоди дозволить українському бізнесу отримати доступ до джерел довгострокового фінансування на привабливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

Метою Програми є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі МСБ та компаній з середнім рівнем капіталізації. У межах "Зеленої ініціативи" ЄІБ клієнти Банку зможуть реалізовувати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та "чистих інноваційних технологій".

Під час війни та в післявоєнний період відбудови країни зазначена Програма є критично важливою для впровадження інноваційних рішень, важливих проєктів в галузі енергоефективності, а також для підтримки приватного сектору з метою забезпечення сталого розвитку економіки України, сприяння інтеграції до економіки ЄС та виходу українських компаній на міжнародні ринки.

"Співпраця з ЄІБ у межах Програми відкриває нові можливості для українських підприємств у критичний для країни час. Завдяки доступу до довгострокового фінансування компанії зможуть реалізовувати екологічно орієнтовані проєкти, модернізувати виробництва та впевнено інтегруватися до економічного простору ЄС", - зазначив голова правління "Укрексімбанку" Віктор Пономаренко.