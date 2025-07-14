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"Укрэксимбанк" заключил с ЕИБ Письмо о намерениях по подписанию соглашения на 100 млн евро

Украина, Понедельник 14 июля 2025 12:09
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"Укрэксимбанк" заключил с ЕИБ Письмо о намерениях по подписанию соглашения на 100 млн евро Фото: "Укрэксимбанк" заключил с ЕИБ Письмо о намерениях по подписанию соглашения на 100 млн евро (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC2025) государственный "Укрэксимбанк" подписал Письмо о намерениях заключить финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) в рамках реализации проекта "Программа поддержки экономической устойчивости II" на общую сумму 100 миллионов евро. Подписание соглашения позволит украинскому бизнесу получить доступ к источникам долгосрочного финансирования на привлекательных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Целью Программы является расширение доступа частных предприятий к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных проектов и потребностей в оборотном капитале МСБ и компаний со средним уровнем капитализации. В рамках "Зеленой инициативы" ЕИБ клиенты Банка смогут реализовывать проекты в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности и "чистых инновационных технологий".

Во время войны и в послевоенный период восстановления страны указанная Программа является критически важной для внедрения инновационных решений, важных проектов в области энергоэффективности, а также для поддержки частного сектора с целью обеспечения устойчивого развития экономики Украины, содействия интеграции в экономику ЕС и выхода украинских компаний на международные рынки.

"Сотрудничество с ЕИБ в рамках Программы открывает новые возможности для украинских предприятий в критическое для страны время. Благодаря доступу к долгосрочному финансированию компании смогут реализовывать экологически ориентированные проекты, модернизировать производства и уверенно интегрироваться в экономическое пространство ЕС", - отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко.

Что известно про Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) работает в Украине с 2007 года. Банк ЕС поддерживает Украину и помогает создавать условия, необходимые для достижения ее экономической стабильности. Украина является основной страной-реципиентом инвестиций ЕИБ среди стран Восточного партнерства, на нее приходится более 60% кредитной деятельности ЕИБ в этом регионе.

Европейский инвестиционный банк является одним из ключевых международных финансовых учреждений в Украине, фокусируется на сферах социальной и экономической инфраструктуры, транспорта и связи, развития местного частного сектора, энергоэффективности, инноваций и противодействия климатическим изменениям.

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