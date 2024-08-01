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"Укрексімбанк" став лідером на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій

Фото: "Укрексімбанк" став лідером на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Другий рік поспіль банк задовольняє обсяги клієнтських операцій: за 1 півріччя 2024 загальна сума угод становила майже 6 млрд доларів, або 10% від всього ринку. "Укрексімбанк" залишається впевненим лідером на валютному ринку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки. Банк також активно співпрацює з підприємствами-експортерами, зокрема агропромисловим комплексом.

Серед клієнтів-імпортерів можна виділити провідних представників паливного, енергетичного, фармацевтичного бізнесів та легкої промисловості. У поєднанні з провідними позиціями Банку щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, очікується, що питома вага таких операцій зростатиме.

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Укрексімбанк