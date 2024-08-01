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"Укрэксимбанк" стал лидером на валютном рынке по объему клиентских операций

Фото: "Укрэксимбанк" стал лидером на валютном рынке по объему клиентских операций (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Второй год подряд банк удовлетворяет объемы клиентских операций: за 1 полугодие 2024 года общая сумма сделок составляла почти 6 млрд долларов, или 10% от всего рынка. "Укрэксимбанк" остается уверенным лидером на валютном рынке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Существенная доля операций приходится на государственные предприятия, в частности, стратегически важные отрасли экономики. Банк также активно сотрудничает с предприятиями-экспортерами, в частности, агропромышленным комплексом.

Среди клиентов-импортеров можно выделить ведущих представителей топливного, энергетического, фармацевтического бизнеса и легкой промышленности. В сочетании с ведущими позициями Банка по сотрудничеству с международными финансовыми организациями, ожидается, что удельный вес таких операций будет расти.

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Укрэксимбанк