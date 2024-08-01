"Укрэксимбанк" стал лидером на валютном рынке по объему клиентских операций

Существенная доля операций приходится на государственные предприятия, в частности, стратегически важные отрасли экономики. Банк также активно сотрудничает с предприятиями-экспортерами, в частности, агропромышленным комплексом.

Среди клиентов-импортеров можно выделить ведущих представителей топливного, энергетического, фармацевтического бизнеса и легкой промышленности. В сочетании с ведущими позициями Банка по сотрудничеству с международными финансовыми организациями, ожидается, что удельный вес таких операций будет расти.