ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрексімбанк" став лідером на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій

Четвер 01 серпня 2024 17:30 promo
UA EN RU
"Укрексімбанк" став лідером на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій Фото: "Укрексімбанк" став лідером на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Другий рік поспіль банк задовольняє обсяги клієнтських операцій: за 1 півріччя 2024 загальна сума угод становила майже 6 млрд доларів, або 10% від всього ринку. "Укрексімбанк" залишається впевненим лідером на валютному ринку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки. Банк також активно співпрацює з підприємствами-експортерами, зокрема агропромисловим комплексом.

Серед клієнтів-імпортерів можна виділити провідних представників паливного, енергетичного, фармацевтичного бізнесів та легкої промисловості. У поєднанні з провідними позиціями Банку щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, очікується, що питома вага таких операцій зростатиме.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрексімбанк
NEWS
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку