Фото: "Укрексімбанк" став лідером на валютному ринку за обсягом клієнтських операцій (прес-служба компанії)

Другий рік поспіль банк задовольняє обсяги клієнтських операцій: за 1 півріччя 2024 загальна сума угод становила майже 6 млрд доларів, або 10% від всього ринку. "Укрексімбанк" залишається впевненим лідером на валютному ринку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Суттєва частка операцій припадає на державні підприємства, зокрема стратегічно важливих галузей економіки. Банк також активно співпрацює з підприємствами-експортерами, зокрема агропромисловим комплексом. Серед клієнтів-імпортерів можна виділити провідних представників паливного, енергетичного, фармацевтичного бізнесів та легкої промисловості. У поєднанні з провідними позиціями Банку щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, очікується, що питома вага таких операцій зростатиме.