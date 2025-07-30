"Укрексімбанк" профінансував виробника натуральних соків ТОВ "Еко-Сфера" на 135 млн грн

Що відомо "Еко-Сфера"

Компанія "Еко-Сфера" реалізує повний цикл переробки - від закупівлі та обробки первинної сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачу.

Продуктовий портфель підприємства включає фруктові та овочеві соки, нектари та пюре під добре знаними торговельними марками: "Соки України", "Добрий ранок", "Вінні" та інші.

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