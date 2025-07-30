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"Укрексімбанк" профінансував виробника натуральних соків ТОВ "Еко-Сфера" на 135 млн грн

Фото: АТ "Укрексімбанк" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

АТ "Укрексімбанк" надав фінансування у розмірі 135 млн грн одному з лідерів українського ринку натуральних соків - ТОВ "Еко-Сфера". Його виробничі потужності розташовані у Вінницькій області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укрексімбанк".

Фінансування надано у формі траншевої кредитної лінії з державним ризик-шерингом - 50% суми кредитного ліміту покривається державною портфельною гарантією.

Отримані кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування сезонного накопичення запасів сировини, що дозволить компанії наростити обсяги виробництва у піковий період.

Це, своєю чергою, сприятиме розширенню ринкової присутності брендів компанії як на регіональному, так і на національному рівні.

Що відомо "Еко-Сфера"

Компанія "Еко-Сфера" реалізує повний цикл переробки - від закупівлі та обробки первинної сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачу.

Продуктовий портфель підприємства включає фруктові та овочеві соки, нектари та пюре під добре знаними торговельними марками: "Соки України", "Добрий ранок", "Вінні" та інші.

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