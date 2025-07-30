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"Укрэксимбанк" профинансировал производителя натуральных соков ООО "Эко-Сфера" на 135 млн грн

Фото: АО "Укрэксимбанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

АО "Укрэксимбанк" предоставил финансирование в размере 135 млн грн одному из лидеров украинского рынка натуральных соков - ООО "Эко-Сфера". Его производственные мощности расположены в Винницкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на"Укрэксимбанк".

Финансирование предоставлено в форме траншевой кредитной линии с государственным риск-шерингом - 50% суммы кредитного лимита покрывается государственной портфельной гарантией.

Полученные кредитные средства будут направлены на финансирование сезонного накопления запасов сырья, что позволит компании нарастить объемы производства в пиковый период.

Это, в свою очередь, будет способствовать расширению рыночного присутствия брендов компании как на региональном, так и на национальном уровне.

 

Что известно "Эко-Сфера"

Компания "Эко-Сфера" реализует полный цикл переработки - от закупки и обработки первичного сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю.

Продуктовый портфель предприятия включает фруктовые и овощные соки, нектары и пюре под хорошо известными торговыми марками: "Соки Украины", "Доброе утро", "Винни" и другие.

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Укрэксимбанк