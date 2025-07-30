"Укрэксимбанк" профинансировал производителя натуральных соков ООО "Эко-Сфера" на 135 млн грн

Что известно "Эко-Сфера"

Компания "Эко-Сфера" реализует полный цикл переработки - от закупки и обработки первичного сырья до доставки готовой продукции конечному потребителю.

Продуктовый портфель предприятия включает фруктовые и овощные соки, нектары и пюре под хорошо известными торговыми марками: "Соки Украины", "Доброе утро", "Винни" и другие.

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