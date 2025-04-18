"Укрексімбанк" профінансував харківську групу компаній "Новаагро" на 350 млн гривень

Деталі фінансування

Ліміт фінансування в розмірі 350 млн гривень, включає:

300 млн гривень – ліміт траншевої кредитної лінії; 100 млн гривень – ліміт на авалювання товарних векселів.

Клієнт зможе гнучко обирати між цими інструментами фінансування залежно від потреб бізнесу, в межах загального ліміту.

Кредитні лінії надані із застосуванням ризик-шерингу від держави (державні гарантії на портфельній основі) в розмірі 80% від ліміту траншевої кредитної зважаючи на те, що виробничі активи знаходяться в Харківській області.

Залучене фінансування спрямоване на реалізацію виробничої програми агронапрямку Групи, зокрема на проведення весняної посівної кампанії, після придбання восени 2024 року активів компанії AgroGeneration.