"Укрексімбанк" профінансував харківську групу компаній "Новаагро" на 350 млн гривень

Державний "Укрексімбанк" надав фінансування на суму 350 млн гривень українській агропромисловій групі компаній "Новаагро" з активами в Харківській області для підтримки агропрограми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Деталі фінансування
Ліміт фінансування в розмірі 350 млн гривень, включає:
300 млн гривень – ліміт траншевої кредитної лінії; 100 млн гривень – ліміт на авалювання товарних векселів.
Клієнт зможе гнучко обирати між цими інструментами фінансування залежно від потреб бізнесу, в межах загального ліміту.
Кредитні лінії надані із застосуванням ризик-шерингу від держави (державні гарантії на портфельній основі) в розмірі 80% від ліміту траншевої кредитної зважаючи на те, що виробничі активи знаходяться в Харківській області.
Залучене фінансування спрямоване на реалізацію виробничої програми агронапрямку Групи, зокрема на проведення весняної посівної кампанії, після придбання восени 2024 року активів компанії AgroGeneration.
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