RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Укрэксимбанк" профинансировал харьковскую группу компаний "Новаагро" на 350 млн гривен

Фото: "Укрэксимбанк" профинансировал харьковскую группу компаний "Новаагро" на 350 млн гривен
Автор: Сергей Новиков

Государственный "Укрэксимбанк" предоставил финансирование на сумму 350 млн гривен украинской агропромышленной группе компаний "Новаагро" с активами в Харьковской области для поддержки агропрограммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Детали финансирования

  • Лимит финансирования в размере 350 млн гривен, включает:

  • 300 млн гривен - лимит траншевой кредитной линии; 100 млн гривен - лимит на авалирование товарных векселей.

Клиент сможет гибко выбирать между этими инструментами финансирования в зависимости от потребностей бизнеса, в пределах общего лимита.

Кредитные линии предоставлены с применением риск-шеринга от государства (государственные гарантии на портфельной основе) в размере 80% от лимита траншевой кредитной ввиду того, что производственные активы находятся в Харьковской области.

Привлеченное финансирование направлено на реализацию производственной программы агронаправления Группы, в частности на проведение весенней посевной кампании, после приобретения осенью 2024 года активов компании AgroGeneration.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэксимбанк