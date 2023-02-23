"Укрексімбанк" передбачив 40 млн гривень на оплату юристів, які вже тричі програли справу

Наразі справа про законність аукціону, на якому було придбано майно банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ", розглядає Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів.

Як відомо, влітку 2021 року суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції щодо придбання ТОВ "Палп Мілл Прінт" на відкритому публічному аукціоні майна банкрута.

Згодом справу розглянув Верховний суд, який повернув її на повторний розгляд. Пізніше Господарський суд міста Києва знову підтвердив законність аукціону та придбання на ньому активів ПрАТ "Бліц-Інформ" збоку "Палп Мілл Прінту".

Своєю чергою, "Укрексімбанк" продовжує судову тяганину, яку супроводжують найняті держбанком юристи з адвокатського об'єднання "А.Д.ХОК".

Договір про співпрацю між "Укрексімбанком" та вказаними юристами доступний у відкритому доступі, а факт такої співпраці особисто та публічно підтверджував партнер адвокатського об'єднання Денис Шкіптан.

Згідно з даними порталу YouControl, "А.Д.ХОК" сьогодні керує Олександр Олегович Іванишин, а статутний капітал контори складає всього 2000 грн. Натомість гонорари компанії від державного банку, що визначені договором, сягають мільйонів.

Так, АТ "Укрексімбанк" має сплатити об'єднанню до 11 760 000 грн у разі задоволення або часткового задоволення касаційної скарги фінустанови.

До 3 920 000 грн має отримати "А.Д.ХОК" у разі визнання результатів аукціону недійсними судом першої інстанції та ще 392 000 грн - за "залучення погодженого з банком ліквідатора у справу про банкрутство" (хоч законодавчо банк не має впливу на ліквідаторів).

Максимальний гонорар "А.Д.ХОК" оцінено у 42 336 000 грн. Скільки вже за ці півтора року роботи отримали юристи, банк не розголошував.

Як засвідчують три рішення судів, аукціон з продажу ПрАТ "Бліц-Інформ", вочевидь, був проведений законно. Відповідно, судова тяганина за участі дороговартісних юристів, не виключено, що може бути схемою з привласнення держкоштів в особливо великих розмірах.

Відомо також, що "А.Д.ХОК" та її партнери відсутні в адвокатських рейтингах Legal 500, Chambers, Who's Who Legal (видавництва "Юридична практика" та "Юридичної Газети"), хоч це є обов’язковою умовою, визначеною самим АТ "Укрексімбанком", для тих юристів, що претендують на співпрацю з банком.

Нагадаємо, за підсумками роботи у 2022 році "Укрексімбанк" отримав збитки в розмірі майже 7 млрд грн, ставши таким чином збитковим рекордсменом серед усіх держаних банківських установ.