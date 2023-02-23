"Укрэксимбанк" предусмотрел 40 млн гривен на оплату юристов, уже трижды проигравших дело

Дело о законности аукциона, на котором было приобретено имущество банкрота ЧАО "Блиц-Информ", рассматривает Северный апелляционный хозяйственный суд в составе коллегии судей.

Как известно, летом 2021 года суд подтвердил законность решения суда первой инстанции по приобретению ООО "Палп Милл Принт" на открытом публичном аукционе имущества банкрота.

Впоследствии дело рассмотрел Верховный суд, вернувший его на повторное рассмотрение. Позже Хозяйственный суд города Киева снова подтвердил законность аукциона и приобретение на нем активов ЧАО "Блиц-Информ" со стороны "Палп Милл Принта".

В свою очередь, "Укрэксимбанк" продолжает судебную тяжбу, которую сопровождают нанятые госбанком юристы из адвокатского объединения "А.Д.ХОК".

Договор о сотрудничестве между "Укрэксимбанком" и указанными юристами доступен в открытом доступе, а факт такого сотрудничества лично и публично подтверждал партнер адвокатского объединения Денис Шкиптан.

Согласно данным портала YouControl, "А.Д.ХОК" сегодня руководит Александр Олегович Иванишин, а уставный капитал конторы составляет всего 2000 грн. В то же время гонорары компании от государственного банка, определенные договором, достигают миллионов.

Так, АО "Укрэксимбанк" должно уплатить объединению до 11 760 000 грн в случае удовлетворения или частичного удовлетворения кассационной жалобы финучреждения.

До 3920000 грн должен получить "А.Д.ХОК" в случае признания результатов аукциона недействительными судом первой инстанции и еще 392000 грн - за "привлечение согласованного с банком ликвидатора в дело о банкротстве" (хотя законодательно банк не оказывает влияния на ликвидаторов).

Максимальный гонорар "А.Д.ХОК" оценен в 42,336 млн грн. Сколько за эти полтора года работы получили юристы, банк не разглашал.

Как свидетельствуют три решения судов, аукцион по продаже ЧАО "Блиц-Информ", по всей видимости, был проведен законно. Соответственно, судебная волокита с участием дорогостоящих юристов, не исключено, что может быть схемой по присвоению госсредств в особо крупных размерах.

Известно также, что "А.Д.ХОК" и ее партнеры отсутствуют в адвокатских рейтингах Legal 500, Chambers, Who's Who Legal (издательства "Юридическая практика" и "Юридической Газеты"), хотя это является обязательным условием, определенным самим АО "Укрэксимбанком", для юристов, претендующих на сотрудничество с банком.

Напомним, по итогам работы в 2022 году "Укрэксимбанк" получил убытки в размере почти 7 млрд грн, став таким образом убыточным рекордсменом среди всех державшихся банковских учреждений.