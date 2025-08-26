"Укрбуд" можуть продати повторно: суд заблокував угоду з переможцем аукціону

За її словами, попередній аукціон, який відбувся 18 червня, фактично було анульовано. Тоді перемогла компанія "Петро Ойл енд Кемікалс", що належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі, і яка запропонувала 805 млн грн.

Згодом з’ясувалося, що фонд прийняв рішення про відмову компанії, пояснюючи це тим, що покупцями об'єктів приватизації не можуть бути фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції. У результаті переможцем визнали ТОВ "Техно-Онлайн", пов’язане з ексвласником "Укрбуду" Максимом Микитасем.

Компанія мала сплатити майже 800 млн грн до 11 серпня, однак цього не зробила. 6 серпня Господарський суд Києва задовольнив позов "Техно-Онлайн" та заборонив Фонду держмайна укладати будь-які угоди щодо продажу.

Також, за даними Соколовської, апеляційний госпсуд залишив без руху скаргу Фонду через формальні причини. Наступне судове засідання у цій справі призначене на 1 вересня.

Водночас ЗМІ повідомляли, що співзасновником "Техно-Онлайн" став бізнесмен Василь Астіон, який отримав контрольний пакет компанії. Перед цим підприємство змінило реєстрацію з Києва на Суми, куди також були перенесені інші компанії, пов’язані з Микитасем.

За даними фінансової звітності, торік "Техно-Онлайн" задекларував активи на 22,2 тис. грн, виручку - 37,4 тис. грн та збитки на 25,6 тис. грн.

Нагадаємо, Кабмін включив "Укрбуд" до переліку обʼєктів великої приватизації у вересні 2024 року, у березні 2025-го - затвердив стартові ціну та умови продажу.

Загалом у власності держкомпанії - 114 000 кв. м нерухомості у різних регіонах. Частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях - у Донецьку, Макіївці, Маріуполі. У користуванні "Укрбуду" - 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі та інших містах. У державної корпорації "Укрбуд" немає активів приватної "Укрбуд Девелопмент", яка разом із пов’язаними компаніями залишила по собі 25 недобудов у Києві.