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В Україну знову йде похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: на Україну 4 грудня насувається похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 4 грудня буде майже без снігу. Але на нашу країну насувається похолодання, знову очікується мінусова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні без істотних опадів. Лише на Приазов'ї та у Криму невеликий сніг, а на Закарпатті - дрібний дощ.

На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний і північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря у західних та північних областях вдень - 1 -6 градусів, а вночі -5 -10. На решті території України вдень від -1 до +4, а вночі від 0 до -5.

Погода у Києві

У столиці сьогодні без істотних опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень -1 -3 градуси, а вночі -5 -7 градусів.

Негода в Україні

Нагадаємо, у п'ятницю та суботу, 1 і 2 грудня, захід України накрила негода. У Львівській області через снігопади та налипання снігу були знеструмлені майже 500 населених пунктів. Також негода залишила без світла десятки населених пунктів в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. 

Відомо, що через снігопади та знеструмлення населених пунктів низка потягів курсували з затримками.

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