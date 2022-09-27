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Україну знову накриють осінні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україну повертаються дощі та невелике потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 27 вересня, в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі прогнозуються на півдні та заході нашої країни. У центральних регіонах - значні опади, а Сумську, Харківську та Полтавську області заллють сильні зливи.

На решті території очікується суха погода. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +8 +11 градусів, вдень +12 +15;
  • на заході вночі +7 +11, а вдень +14 +19 градусів;
  • у східних областях вночі +10 +12 градусів, вдень +17 +20;
  • на півдні країни вночі +12 +14, а вдень +20 +22 градуси;
  • у центральних областях вночі +9 +13 градусів, вдень +15 +19.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні пройдуть дощі. Вітер південно-східний до 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +16 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на робочий тиждень.

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