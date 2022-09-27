Україну знову накриють осінні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 27 вересня, в Україну повертаються дощі та невелике потепління. У деяких областях очікується до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні дрібні дощі прогнозуються на півдні та заході нашої країни. У центральних регіонах - значні опади, а Сумську, Харківську та Полтавську області заллють сильні зливи.
На решті території очікується суха погода. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
У столиці та Київській області сьогодні пройдуть дощі. Вітер південно-східний до 12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів. Вдень повітря прогріється до +14 +16 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на робочий тиждень.
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