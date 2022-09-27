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Украину снова накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 27 сентября, в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня мелкие дожди прогнозируются на юге и западе нашей страны. В центральных регионах - значительные осадки, а Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области зальют сильные ливни.

На остальной территории ожидается сухая погода. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +8 +11 градусов, днем +12 +15;
  • на западе ночью +7 +11, а днем +14 +19 градусов;
  • в восточных областях ночью +10 +12 градусов, днем +17 +20;
  • на юге страны ночью +12 +14, а днем +20 +22 градуса;
  • в центральных областях ночью +9 +13 градусов, днем +15 +19.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня пройдут дожди. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9 +11 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +16 градусов.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на рабочую неделю.

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