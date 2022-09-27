Украину снова накроют осенние дожди: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 27 сентября, в Украину возвращаются дожди и небольшое потепление. В некоторых областях ожидается до +22 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня мелкие дожди прогнозируются на юге и западе нашей страны. В центральных регионах - значительные осадки, а Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области зальют сильные ливни.
На остальной территории ожидается сухая погода. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
В столице и Киевской области сегодня пройдут дожди. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9 +11 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +16 градусов.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на рабочую неделю.
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