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Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 07:00
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: 10 квітня в Україні знову очікуються дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 10 квітня знову буде з дощами, а в Карпатах очікується сніг. Крім того, українців попереджають про туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. Майже у всіх областях, крім південних, можливі дрібні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються помірні опади, а в горах - мокрий сніг.

У південних і центральних регіонах вранці та в темний період доби місцями туман. Вітер східний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів сьогодні вдень покажуть +10 +15 градусів, а на півдні та сході до +18. Вночі температура опуститься до +3 +8 градусів, в Карпатах буде близько нуля.

Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Києві буде від +12 до +14 градусів, а вночі похолодає до +6 +8.

Нагадаємо, вчора синоптики попереджали про грозу у Києві та області, тому оголосили жовтий рівень небезпеки.

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