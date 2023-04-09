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На Київ та область насувається гроза: жителів попередили про негоду

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Київ, Неділя 09 квітня 2023 15:10
На Київ та область насувається гроза: жителів попередили про негоду Фото: у Києві та області 9 квітня очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві та області сьогодні, 9 квітня, різко погіршиться. Жителів попередили про грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 9 квітня гроза", - йдеться у повідомленні.

Синоптики встановили у регіоні перший (жовтий) рівень небезпеки.

Також киянам та жителям області нагадали, що під час негоди потрібно щільно закривати вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, сьогодні на півночі, півдні та у центрі нашої країни очікуються помірні дощі, подекуди з грозою.

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