Україну знову накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівки

Тернопіль

Як повідомив мер, у місті надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі міськрайонного суду на вулиці Котляревського, 34. На місці вже працюють відповідні служби.

"Прошу вас не підходити до будівлі та бути обережними", - звернувся мер до місцевих мешканців.

Львів

За інформацією видання Varta1, у п'ятницю у Львові анонім повідомив про масове замінування адміністративних установ та навчального закладу.

Як повідомляє портал "Волинські Новини" з посиланням на джерела, близько 13:25

вибухотехніки та рятувальники.