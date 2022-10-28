Україну знову накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівки

Правоохоронці Тернополя, Львова та Луцька у п'ятницю, 28 жовтня, отримали повідомлення про замінування об'єктів у містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Тернополя Сергія Надала та місцеві ЗМІ.
Як повідомив мер, у місті надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі міськрайонного суду на вулиці Котляревського, 34. На місці вже працюють відповідні служби.
"Прошу вас не підходити до будівлі та бути обережними", - звернувся мер до місцевих мешканців.
За інформацією видання Varta1, у п'ятницю у Львові анонім повідомив про масове замінування адміністративних установ та навчального закладу.
Як повідомляє портал "Волинські Новини" з посиланням на джерела, близько 13:25
вибухотехніки та рятувальники.
Нагадаємо, вчора правоохоронці Тернополя також отримали повідомлення про можливе масове замінування у місті.
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