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Україну знову накрила хвиля "мінувань": де шукають вибухівки

Фото: Україну знову накрила хвиля "мінувань" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці Тернополя, Львова та Луцька у п'ятницю, 28 жовтня, отримали повідомлення про замінування об'єктів у містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Тернополя Сергія Надала та місцеві ЗМІ.

Тернопіль

Як повідомив мер, у місті надійшла інформація про ймовірне замінування будівлі міськрайонного суду на вулиці Котляревського, 34. На місці вже працюють відповідні служби.

"Прошу вас не підходити до будівлі та бути обережними", - звернувся мер до місцевих мешканців.

Львів

За інформацією видання Varta1, у п'ятницю у Львові анонім повідомив про масове замінування адміністративних установ та навчального закладу.

Як повідомляє портал "Волинські Новини" з посиланням на джерела, близько 13:25

вибухотехніки та рятувальники.

Нагадаємо, вчора правоохоронці Тернополя також отримали повідомлення про можливе масове замінування у місті.

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ЛьвівТернопільЛуцьк